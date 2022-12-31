Козин: если изменить ядерную доктрину РФ, спецоперацию можно закончить 24 февраля

Если российские власти не прибегнут к радикальным мерам в ходе спецоперации, она может затянуться на годы. Иначе СВО можно закончить до 24 февраля 2023 года, уверен военный эксперт Владимир Козин.

Специалист отметил, что долгий вооружённый конфликт несёт за собой тяжёлые последствия для экономики страны и настроений россиян. Для решения поставленных Кремлём задач командованию ВС РФ стоит применять все средства.

"С учётом нынешней ситуации Россия должна перейти на концепцию применения ядерного оружия первым ударом. У нас такого пока нет. Иначе мы можем серьезно опоздать", — заявил Козин интервью издание "Украина.ру".

Тем более, уточнил он, после завершения спецоперации нельзя исключать войны с Польшей и натовским Западом.

Ранее российский военкор сообщил, что ВСУ готовят контратаку по трём направлениям, стремясь рассечь ДНР на части и выйти к полуострову Крым.