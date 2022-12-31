Войска ВС РФ в ночь на 31 декабря ударили по базе ВСУ в Черниговской области

По базе Вооружённых сил Украины в Черниговской области в ночь на 31 декабря был нанесён удар, сообщает "Русская весна", ссылаясь на главу администрации региона Вячеслава Чауса.

Предположительно, российские войска применили баллистическую ракету "Искандер". Украинская система противовоздушной обороны (ПВО) не смога её перехватить. Удары по объектам в Черниговской области за последнее время стали более интенсивными, отметил Чаус.

Ранее сообщалось, что воздушная тревога ревёт по всей территории Украины.