По базе Вооружённых сил Украины в Черниговской области в ночь на 31 декабря был нанесён удар, сообщает "Русская весна", ссылаясь на главу администрации региона Вячеслава Чауса.
Предположительно, российские войска применили баллистическую ракету "Искандер". Украинская система противовоздушной обороны (ПВО) не смога её перехватить. Удары по объектам в Черниговской области за последнее время стали более интенсивными, отметил Чаус.
Ранее сообщалось, что воздушная тревога ревёт по всей территории Украины.
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Страны Запада не заинтересованы в серьёзной защите Украины, потому что не хотят жертвовать своей безопасностью ради Киева, сообщил бывший специальный помощник президента США Рональда Рейгана Дуг Бандоу в статье для American Spectator.