Атака на Украину продолжается — "мопеды" жужжат в небе Киевской области.
Об этом сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.
Он отмечает, что беспилотники-камикадзе "Герань-2" приближаются к целям. Новая волна ракет приближается, подтвердили источники на Украине, якобы ориентировочное время подлёта — 16:30.
Есть угроза повторных ракетных обстрелов и ударов дронами, заявили в Киевской областной военной администрации.
Ранее сообщалось, что в Киеве в Печерском районе ракетным ударом частично разрушен отель, сообщается, что в нём были иностранные наёмники и советники.
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Страны Запада не заинтересованы в серьёзной защите Украины, потому что не хотят жертвовать своей безопасностью ради Киева, сообщил бывший специальный помощник президента США Рональда Рейгана Дуг Бандоу в статье для American Spectator.