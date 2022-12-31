Атака продолжается: "мопеды" жужжат в небе Киевской области

Атака на Украину продолжается — "мопеды" жужжат в небе Киевской области.

Об этом сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.

Он отмечает, что беспилотники-камикадзе "Герань-2" приближаются к целям. Новая волна ракет приближается, подтвердили источники на Украине, якобы ориентировочное время подлёта — 16:30.

Есть угроза повторных ракетных обстрелов и ударов дронами, заявили в Киевской областной военной администрации.

Ранее сообщалось, что в Киеве в Печерском районе ракетным ударом частично разрушен отель, сообщается, что в нём были иностранные наёмники и советники.