Глава Чечни Кадыров заявил о подготовке огромных потоков добровольцев для СВО на Украине

В городе Гудермес Чеченской Республики готовят большие потоки добровольцев для ведения боёв в ходе спецоперации на Украине. Об этом заявил Рамзан Кадыров.

"Российский университет спецназа в Гудермесе продолжает успешно готовить огромные потоки добровольцев для участия в СВО на Украине. Несмотря на то, что их количество стабильно растёт, РУС прекрасно справляется со своей задачей", — пишет глава Чечни в своём Telegram-канале.

Представители различных народов, в том числе русские, ингуши, чеченцы, обучаются выполнению боевых задач. Там же решаются вопросы с проживанием, расходами на дорогу и экипировкой, сообщил Кадыров.

Ранее глава Чеченской Республики сообщал о втором этапе СВО под названием "Возмездие".