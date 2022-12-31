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Глава Чечни Кадыров заявил о подготовке огромных потоков добровольцев для СВО на Украине

Силовые структуры

В городе Гудермес Чеченской Республики готовят большие потоки добровольцев для ведения боёв в ходе спецоперации на Украине. Об этом заявил Рамзан Кадыров.

"Российский университет спецназа в Гудермесе продолжает успешно готовить огромные потоки добровольцев для участия в СВО на Украине. Несмотря на то, что их количество стабильно растёт, РУС прекрасно справляется со своей задачей", — пишет глава Чечни в своём Telegram-канале.

Представители различных народов, в том числе русские, ингуши, чеченцы, обучаются выполнению боевых задач. Там же решаются вопросы с проживанием, расходами на дорогу и экипировкой, сообщил Кадыров.

Ранее глава Чеченской Республики сообщал о втором этапе СВО под названием "Возмездие".

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Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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