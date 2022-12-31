В городе Гудермес Чеченской Республики готовят большие потоки добровольцев для ведения боёв в ходе спецоперации на Украине. Об этом заявил Рамзан Кадыров.
"Российский университет спецназа в Гудермесе продолжает успешно готовить огромные потоки добровольцев для участия в СВО на Украине. Несмотря на то, что их количество стабильно растёт, РУС прекрасно справляется со своей задачей", — пишет глава Чечни в своём Telegram-канале.
Представители различных народов, в том числе русские, ингуши, чеченцы, обучаются выполнению боевых задач. Там же решаются вопросы с проживанием, расходами на дорогу и экипировкой, сообщил Кадыров.
Ранее глава Чеченской Республики сообщал о втором этапе СВО под названием "Возмездие".
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