Арестович назвал тактику Кремля бесчеловечной, но эффективной

Алексей Арестович рассказал, как ВС РФ истощают защиту ВСУ под Бахмутом.

Помощник офиса Владимира Зеленского назвал военнослужащих армии РФ, которые наступают в Донецкой области, "смертниками", которые наносят ВСУ ощутимые потери.

"Кремль применяет в войне с нами бесчеловечную, но весьма эффективную тактику", — написал украинский военный аналитик в своём микроблоге.

Он обеспокоен и подготовкой резерва ВС РФ. Он отметил, что ВСУ вынуждены обороняться.

"Частичная мобилизация в РФ дала свои результаты. Они заполнили мобиками дыры в своей обороне", — объяснил Арестович.

Военный обозреватель уверен, что успех украинской армии напрямую зависит от поставок западной военной техники и вооружений.

"Сможет ли РФ в третий раз выставить 200-300 тысяч мобилизованных", — задался вопросом Арестович.

Ранее Алексей Арестович рассказал о подготовке ВС РФ к ударам резервами по ВСУ на новом направлении.