Алексей Арестович рассказал, как ВС РФ истощают защиту ВСУ под Бахмутом.
Помощник офиса Владимира Зеленского назвал военнослужащих армии РФ, которые наступают в Донецкой области, "смертниками", которые наносят ВСУ ощутимые потери.
"Кремль применяет в войне с нами бесчеловечную, но весьма эффективную тактику", — написал украинский военный аналитик в своём микроблоге.
Он обеспокоен и подготовкой резерва ВС РФ. Он отметил, что ВСУ вынуждены обороняться.
"Частичная мобилизация в РФ дала свои результаты. Они заполнили мобиками дыры в своей обороне", — объяснил Арестович.
Военный обозреватель уверен, что успех украинской армии напрямую зависит от поставок западной военной техники и вооружений.
"Сможет ли РФ в третий раз выставить 200-300 тысяч мобилизованных", — задался вопросом Арестович.
Ранее Алексей Арестович рассказал о подготовке ВС РФ к ударам резервами по ВСУ на новом направлении.
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Командующий группировкой ВС РФ в зоне СВО Сергей Суровикин во время нанесения 29 декабря массированного удара по Украины воспользовался просчётом ВСУ.