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Скотт Риттер: Россия, процветания, мира, радости, счастья тебе в наступающем году!

Силовые структуры

Американский военный аналитик. бывший эксперт НАТО по вооружениям Скотт Риттер, записал новогоднее видеопоздравление.

Адресовано оно специально для российских подписчиков своего Telegram-канал.

"С Новым годом из солнечной Калифорнии, это видео специально для тех, кто живёт в России. Всего вам наилучшего, процветания, мира, радости, счастья в наступающем году!" — отметил американец, который в 2022 году разбомбил в клочья всю украинскую пропаганду,

По словам Риттера, это был чрезвычайно интересный год. С одной стороны мир наблюдал трагедию боевых столкновений, но с другой стороны экспертам и российским друзьям выпала "счастливая, фантастическая возможность встретить новых людей, новых друзей".

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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