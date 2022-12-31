Американский военный аналитик. бывший эксперт НАТО по вооружениям Скотт Риттер, записал новогоднее видеопоздравление.
Адресовано оно специально для российских подписчиков своего Telegram-канал.
"С Новым годом из солнечной Калифорнии, это видео специально для тех, кто живёт в России. Всего вам наилучшего, процветания, мира, радости, счастья в наступающем году!" — отметил американец, который в 2022 году разбомбил в клочья всю украинскую пропаганду,
По словам Риттера, это был чрезвычайно интересный год. С одной стороны мир наблюдал трагедию боевых столкновений, но с другой стороны экспертам и российским друзьям выпала "счастливая, фантастическая возможность встретить новых людей, новых друзей".
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Российские десантники прорвали оборону украинской армии и вошли в Артёмовск с южной стороны.