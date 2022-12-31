Скотт Риттер: Россия, процветания, мира, радости, счастья тебе в наступающем году!

Американский военный аналитик. бывший эксперт НАТО по вооружениям Скотт Риттер, записал новогоднее видеопоздравление.

Адресовано оно специально для российских подписчиков своего Telegram-канал.

"С Новым годом из солнечной Калифорнии, это видео специально для тех, кто живёт в России. Всего вам наилучшего, процветания, мира, радости, счастья в наступающем году!" — отметил американец, который в 2022 году разбомбил в клочья всю украинскую пропаганду,

По словам Риттера, это был чрезвычайно интересный год. С одной стороны мир наблюдал трагедию боевых столкновений, но с другой стороны экспертам и российским друзьям выпала "счастливая, фантастическая возможность встретить новых людей, новых друзей".