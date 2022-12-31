Министр обороны России Шойгу заявил, что победа ВС РФ неотвратима

Глава министерства обороны России Сергей Шойгу поздравил военнослужащих с наступающим Новым годом.

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна". Министр поблагодарил военных за мужество и героизм, которые они проявляют при выполнении своего воинского долга.

"Вы сегодня защищаете не только великую историю России, но и ее светлое будущее. За каждым из нас — Россия!" — отметил Шойгу.

Он выразил уверенность, что победа РФ в спецоперации неотвратима.

"В наступающем году хочу всем пожелать богатырского здоровья, твердости духа, надежных и преданных товарищей и, конечно, чистого неба! Наша Победа, как и Новый год, неотвратима!" — подытожил глава МО России.