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Министр обороны России Шойгу заявил, что победа ВС РФ неотвратима

Силовые структуры

Глава министерства обороны России Сергей Шойгу поздравил военнослужащих с наступающим Новым годом.

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна". Министр поблагодарил военных за мужество и героизм, которые они проявляют при выполнении своего воинского долга.

"Вы сегодня защищаете не только великую историю России, но и ее светлое будущее. За каждым из нас — Россия!" — отметил Шойгу.

Он выразил уверенность, что победа РФ в спецоперации неотвратима.

"В наступающем году хочу всем пожелать богатырского здоровья, твердости духа, надежных и преданных товарищей и, конечно, чистого неба! Наша Победа, как и Новый год, неотвратима!" — подытожил глава МО России.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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