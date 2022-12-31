Глава министерства обороны России Сергей Шойгу поздравил военнослужащих с наступающим Новым годом.
Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна". Министр поблагодарил военных за мужество и героизм, которые они проявляют при выполнении своего воинского долга.
"Вы сегодня защищаете не только великую историю России, но и ее светлое будущее. За каждым из нас — Россия!" — отметил Шойгу.
Он выразил уверенность, что победа РФ в спецоперации неотвратима.
"В наступающем году хочу всем пожелать богатырского здоровья, твердости духа, надежных и преданных товарищей и, конечно, чистого неба! Наша Победа, как и Новый год, неотвратима!" — подытожил глава МО России.
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