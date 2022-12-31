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Рожин: ВС РФ нанесли ракетный удар по гостинице с иностраными наёмниками в Киеве

Силовые структуры

Российские военные, судя по сообщениям из Киева, нанесли ракетный удар по гостинице, где размещались иностранные наёмники (советники НАТО). Об этом пишет военный эксперт Борис Рожин.

Прилёт по отелю в Печёрском районе Киева подтверждают и представители украинских властей. Так, советник офиса президента Сергей Лещенко заявил, что разрушена гостиница "Алфавито" возле Дворца Культуры Украины.

Украинские соцсети пишут о том, что сейчас из здания идёт срочная эвакуация.

"Судя по всему, не все "иностранные советники", которые помогают ВСУ и собирались встретить в Киеве Новый год, смогут это сделать", — написал в своём Telegram-канале военный эксперт Юрий Подоляка.

Добавим, пока официального подтверждения удара от Минобороны РФ не было.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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