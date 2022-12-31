Российские военные, судя по сообщениям из Киева, нанесли ракетный удар по гостинице, где размещались иностранные наёмники (советники НАТО). Об этом пишет военный эксперт Борис Рожин.
Прилёт по отелю в Печёрском районе Киева подтверждают и представители украинских властей. Так, советник офиса президента Сергей Лещенко заявил, что разрушена гостиница "Алфавито" возле Дворца Культуры Украины.
Украинские соцсети пишут о том, что сейчас из здания идёт срочная эвакуация.
"Судя по всему, не все "иностранные советники", которые помогают ВСУ и собирались встретить в Киеве Новый год, смогут это сделать", — написал в своём Telegram-канале военный эксперт Юрий Подоляка.
Добавим, пока официального подтверждения удара от Минобороны РФ не было.
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Страны Запада не заинтересованы в серьёзной защите Украины, потому что не хотят жертвовать своей безопасностью ради Киева, сообщил бывший специальный помощник президента США Рональда Рейгана Дуг Бандоу в статье для American Spectator.