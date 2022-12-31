Рожин: ВС РФ нанесли ракетный удар по гостинице с иностраными наёмниками в Киеве

Российские военные, судя по сообщениям из Киева, нанесли ракетный удар по гостинице, где размещались иностранные наёмники (советники НАТО). Об этом пишет военный эксперт Борис Рожин.

Прилёт по отелю в Печёрском районе Киева подтверждают и представители украинских властей. Так, советник офиса президента Сергей Лещенко заявил, что разрушена гостиница "Алфавито" возле Дворца Культуры Украины.

Украинские соцсети пишут о том, что сейчас из здания идёт срочная эвакуация.

"Судя по всему, не все "иностранные советники", которые помогают ВСУ и собирались встретить в Киеве Новый год, смогут это сделать", — написал в своём Telegram-канале военный эксперт Юрий Подоляка.

Добавим, пока официального подтверждения удара от Минобороны РФ не было.