В ДНР заявили о ликвидации более 30 солдат ВСУ

Представители Народной милиции Донецкой Народной Республики рассказали о потерях украинской армии в регионе за последние 24 часа.

По данным ведомства, российские солдаты уничтожили свыше 30 военных ВСУ.

"Ликвидированы самоходная артиллерийская установка 2С1 "Гвоздика", два танка Т-72Б и один танк Т-64БВ, четыре единицы бронированной и автомобильной техники врага", — подчеркнули в НМ ДНР.

Ранее сообщалось, что Украина за сутки потеряла в Луганской Народной Республике до 90 человек, три танка и два беспилотника.