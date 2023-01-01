Представители Народной милиции Донецкой Народной Республики рассказали о потерях украинской армии в регионе за последние 24 часа.
По данным ведомства, российские солдаты уничтожили свыше 30 военных ВСУ.
"Ликвидированы самоходная артиллерийская установка 2С1 "Гвоздика", два танка Т-72Б и один танк Т-64БВ, четыре единицы бронированной и автомобильной техники врага", — подчеркнули в НМ ДНР.
Ранее сообщалось, что Украина за сутки потеряла в Луганской Народной Республике до 90 человек, три танка и два беспилотника.
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