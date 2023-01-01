Полиция Киевской области показала кадры с остатками дрона "Герань", атаковавшего ночью

Полиция Киевской области показала кадры с остатками российского дрона "Герань-2", который атаковал Киев в ночь на 1 января. Фото публикует Telegram-канал "Военкоры Русской Весны".

На хвостовом оперении беспилотника есть надпись "С Новым годом!".

Напомним, минувшей ночью Киев и область подверглись массированной атаке беспилотников "Герань-2". Украинские власти заявили, что их было около 20, причём все они, по их словам, были сбиты ПВО.

Также в соцсетях появились сообщения, что дроны зашли на Киев со стороны Одессы и летели над Киевским водохранилищем.