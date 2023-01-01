Маргарита Симоньян: "В новогоднюю ночь ждала ударов по России"

Новогоднюю ночь российские медиаменеджеры провели буквально "на иголках".

Об этом в Telegram-канале сообщила журналист и главред RT Маргарита Симоньян.

"Все мы знали, что крайне вероятны "теракты/удары/чтоугодно" по территории России. Мы с ледяной тревогой ждали этого, уныло глядя на бокал", — отмечает главные редактор телеканала.

Однако за пять минут до новогоднего поздравления Владимир Путина вдруг пронеслось по порталам, что "чуть ли не Омск бомбят". Но оказалось, что это очередные фейки, говорит Симоньян. Ничего не случилось.

"И вот только что Минобороны рассказало, почему. 31-го наши долбанули по базам ударных беспилотников. И это, конечно, абсолютное воплощение загадочной русской фразы "можем, если захотим", — подытожила журналистка.

Ранее сообщалось, что в Хмельницком уничтожены профессиональные и опасные спецназовцы ВСУ.