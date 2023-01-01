Сладков: в Хмельницком уничтожены профессиональные и опасные спецназовцы ВСУ

Уже сообщалось, что в Хмельницком ВС РФ нанесли удар по пункту размещения 8-го полка ССО Украины в городе Хмельницкий.

Однако это не просто попадание ракетой по базе ВСУ. 8-й отдельный Хмельницкий полк украинского спецназа — часть, фигурирующая в сводках, о самых дерзких диверсиях против РФ, сообщает Telegram-канал военкора Александра Сладкова.

"Это весьма профессиональные и весьма активные спецназовцы Украины. Они, кстати, никогда не используются как простая пехота, лишь по назначению. Но я вижу появляющиеся позитивные моменты и в наших рядах. Мы ударили по самому гнезду 8-го полка, по его базе в Хмельницком", — отметил журналист.

Он отметил, что камера, снимающая удар, ждала ракету в небе, и сделала панораму вниз, сопровождая её до удара.

"Видимо, это не случайно — это видео-отчет о проделанной работе. Браво российским диверсантам. Так получается? Я могу и ошибаться, тем не менее, имеем, что имеем", — подытожил Сладков.