Осташко: Главе разведки Украины пора поучиться врать у Арестовича

Глава управления разведки Украины (ГУР) Кирилл Буданов уже заявил, что у России ракет осталось максимум на два раза.

"Ракет для атак Украины у РФ осталось ещё на два раза", — цитирует руководителя ГУР Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.

Он отмечает, что для "зомбированных украинцев" опять запустили мантру о том, что русские ракеты заканчиваются.

"Неужели кто-то ещё верит в подобные прогнозы? Буданов, как заведенный, твердит об этом каждый месяц. Чтобы научиться убедительно врать, ему для начала надо записаться на курсы Арестовича", — подытожил ведущий Первого канала.