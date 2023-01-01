В украинской разведке снова высказали свои предположения о количестве оставшихся у России ракет. По подсчётам Киева, осталось их совсем немного. Об этом пишут СМИ Украины.
По мнению представителя Главного управления разведки (ГУР) Вадима Скибицкого, ракет для нанесения массированных ударов "осталось на 2-3 раза".
Об этом же заявил и глава ГУР Кирилл Буданов в своём посте в соцсетях.
Однако читатели этому верить категорически отказываются. Они массово ставят под постами клоунские или смеющиеся смайлики, показывая так своё отношение к киевской военной пропаганде.
Однако Скибицкий всё же добавил, что производство ракет в России продолжается, хотя и несколько уменьшилось.
"Украинцы уже шокированы бесконечным бредом разведки ВСУ, что у России почти не осталось ракет", — заключают военные корреспонденты "Русской Весны" в Telegram-канале издания.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Украинские источники в панике сообщают, что российская военная техника движется на юге Украины.