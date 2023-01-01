Глава ГУР Украины Буданов заявил, что у России осталось ракет на два-три раза

В украинской разведке снова высказали свои предположения о количестве оставшихся у России ракет. По подсчётам Киева, осталось их совсем немного. Об этом пишут СМИ Украины.

По мнению представителя Главного управления разведки (ГУР) Вадима Скибицкого, ракет для нанесения массированных ударов "осталось на 2-3 раза".

Об этом же заявил и глава ГУР Кирилл Буданов в своём посте в соцсетях.

Однако читатели этому верить категорически отказываются. Они массово ставят под постами клоунские или смеющиеся смайлики, показывая так своё отношение к киевской военной пропаганде.

Однако Скибицкий всё же добавил, что производство ракет в России продолжается, хотя и несколько уменьшилось.

"Украинцы уже шокированы бесконечным бредом разведки ВСУ, что у России почти не осталось ракет", — заключают военные корреспонденты "Русской Весны" в Telegram-канале издания.