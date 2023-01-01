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Собчак о гибели мобилизованных в Макеевке "под бой курантов": В голове не укладывается

Силовые структуры

Ксения Собчак высказалась об ударе ВСУ из HIMARS по базе российских мобилизованных в Макеевке.

Собчак о гибели мобилизованных в Макеевке "под бой курантов": В голове не укладывается

Журналистка прокомментировала сообщения военкоров о том, что военнослужащих ВС РФ расквартировали в здании ПТУ в Макеевке Донецкой области. По информации Telegram-канала "Кровавая барыня", под удар попали мобилизованные из Саратовской области.

"Речь может идти как о десятках погибших, так и сотнях (пока информации толком нет)", — написала Собчак в своём микроблоге.

Журналистку поразило то, что мобилизованных разместили не в укрытии, а в объекте, который не защищён от удара ВСУ.

"Они не в бою погибли, они под бой курантов погибли там, где их поселило командование. В голове не укладывается, насколько этому конкретному командованию на этих конкретных мобилизованных было плевать", — высказала своё мнение Собчак.

Ранее военный журналист Александр Сладков раскритиковал армейское командование за размещение мобилизованных под потенциальным огнём ВСУ.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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