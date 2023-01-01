Сладков об ударе ВСУ по мобилизованным в Макеевке: если загоняем войска, надо думать, где размещать

Военкор Александр Сладков раскритиковал армейское командование за размещение мобилизованных под потенциальным огнём ВСУ, в результате чего погибли военнослужащие ВС РФ.

Сразу несколько журналистов рассказали о трагедии в Макеевке, где ВСУ атаковало из HIMARS мобилизованных в первые секунды нового года.

"У нас боеприпасы, порой, разгружают где попало и хранят "под брезентом". А люди-то важней боеприпасов. Если мы загоняем войска, то надо думать, где размещать, на это должны быть специалисты", — высказал своё мнение Сладков.

Он объяснил, как следует заботиться о безопасности солдат. Он рекомендует использовать подземный агрегат, который роет бетонированные тоннели.

"Изройте терриконы, создайте сеть подземных хранилищ, мест размещения личного состава. Пригодятся, нам ещё воевать и воевать, что мы все на одну нитку пришиваем?" — посоветовал военный журналист.

Он считает, что бетонные заграждения, "зубы дракона" и доты будут эффективным средством, позволяющим обеспечивать безопасность военнослужащих.

"Экономия это не всегда хорошо. А неумная экономия на опасности для людей, это отвратительно", — выразил своё негодование Сладков.