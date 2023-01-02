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МК: три политолога составили большой прогноз по Украине на 2023 год

Силовые структуры

Украинские политологи, живущие сейчас в России, сделали прогнозы, о перспективах развития конфликта на Украине в 2023 году. Своё мнение о том, когда закончится спецоперация и возможен ли переворот в Киеве, они высказали в беседе с "МК".

МК: три политолога составили большой прогноз по Украине на 2023 год

Так политический аналитик Александр Дудчак считает, что менять президента Украины Владимира Зеленского на кого бы то ни было другого при сохранении текущей ситуации смысла нет, поскольку он делает свою работу, выполняя задания Запада.

Изменения власти на Украине могут произойти с малой долей вероятности, считает политолог Василий Стоякин.

"Здесь Зеленский должен будет выкинуть что-то особенное, чтобы Запад прекратил его поддерживать. Раздражение насчёт Зеленского там нарастает, но нельзя сказать, что оно критичное", — заметил эксперт.

Экс-депутат Рады Олег Царёв считает, что Зеленского заменить всё-таки могут, так как Западу нужен послушник. Но очень сложно будет это сделать, пока идут военные действия, добавил он.

Что касается дальнейшего развития конфликта в 2023 году, то Стоякин предположил, что он будет каким-то образом "притушен", несмотря на наличие множества точек неопределённости.

"Решения, пока его ни в каком виде не будет, но активные боевые действия в следующем году прекратятся, и будет горячее-холодное перемирие", — дал прогноз эксперт.

Дудчак же считает, что России в будущем году нельзя будет идти ни на какие уступки и компромиссы, так как договариваться с Киевом бесполезно.

"К сожалению, будет возможно только военное решение, только капитуляция Киева, чего Запад будет стараться всеми силами не допустить", — заключил собеседник издания.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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