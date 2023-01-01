В Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Херсонской области завыли сирены

На территории Украины завыли сирены воздушной тревоги.

Об этом сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.

"Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и в подконтрольных Киеву районах Херсонской области", — в частности, отметил ведущий Первого канала.

Воздушная тревога в части областей Украины, подтвердили уже и украинские СМИ.

Накануне во время ночной атаки на Киевскую область был разбит важный энергообъект. В "Укрэнерго" уже сообщили, что на восстановление энергосистемы Украины уйдут годы.