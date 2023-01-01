На территории Украины завыли сирены воздушной тревоги.
Об этом сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.
"Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и в подконтрольных Киеву районах Херсонской области", — в частности, отметил ведущий Первого канала.
Воздушная тревога в части областей Украины, подтвердили уже и украинские СМИ.
Накануне во время ночной атаки на Киевскую область был разбит важный энергообъект. В "Укрэнерго" уже сообщили, что на восстановление энергосистемы Украины уйдут годы.
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