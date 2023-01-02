В Воронежской области сообщили о сбитом украинском беспилотнике

Представители правительства Воронежской области заявили, что система противовоздушной обороны сбила разведывательный дрон рядом со столицей региона.

По информации чиновников, военные запустили БПЛА с украинской территории. Как подчеркнули власти, в результате инцидента никто не пострадал. Также в местном правительстве сообщили об отсутствии разрушений.

"Ситуация под контролем", — добавили политики.

Ранее журналисты "Русской Весны" сообщали о взрыве в Воронеже в районе аэродрома "Балтимор", где базируются бомбардировщики Су-34.