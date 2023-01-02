Минобороны РФ выступило с официальным заявлением об ударе вооружённых сил Украины (ВСУ) по зданию ПТУ в Макеевке в Донецкой Народной Республике (ДНР).
В ведомстве заявили, что ВСУ нанесли поражение четырьмя ракетами HIMARS с фугасной головной частью пункту временной дислокации. В результате погибли 63 российских военных.
Родным и близким погибших военнослужащих будет оказана вся необходимая помощь и поддержка, добавили в МО РФ.
Напомним, ранее появилась информация о гибели в результате удара ВСУ в новогоднюю ночь по Макеевке мобилизованных российских военных.
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Российский десантники ведут наступление в Артёмовске в Донецкой Народной Республике. Им поставлена задача уничтожить и разгромить оборону ВСУ на опорных пунктах.