МО РФ: в результате удара ВСУ по Макеевке погибли 63 российских военных

Минобороны РФ выступило с официальным заявлением об ударе вооружённых сил Украины (ВСУ) по зданию ПТУ в Макеевке в Донецкой Народной Республике (ДНР).

В ведомстве заявили, что ВСУ нанесли поражение четырьмя ракетами HIMARS с фугасной головной частью пункту временной дислокации. В результате погибли 63 российских военных.

Родным и близким погибших военнослужащих будет оказана вся необходимая помощь и поддержка, добавили в МО РФ.

Напомним, ранее появилась информация о гибели в результате удара ВСУ в новогоднюю ночь по Макеевке мобилизованных российских военных.