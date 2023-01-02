ВСУ вычислили российских военных в Макеевке из-за использования ими телефонов

Пункт размещения российских военных в Макеевке вооружённым силам Украины (ВСУ) удалось вычислить из-за использования ими мобильных телефонов. Об этом ТАСС рассказал источник в правоохранительных органах Донецкой Народной Республики (ДНР).

По словам собеседника агентства, причиной попадания HIMARS, предварительно, стало активное использование прибывшими военнослужащими мобильных телефонов.

С помощью разведывательного комплекса ECHELON противник выявил активность сотовой связи и местоположение абонентов, пояснил источник.

Напомним, ранее появились сообщения об ударе украинских военных по месту размещения солдат российской армии в Макеевке.