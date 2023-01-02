Пункт размещения российских военных в Макеевке вооружённым силам Украины (ВСУ) удалось вычислить из-за использования ими мобильных телефонов. Об этом ТАСС рассказал источник в правоохранительных органах Донецкой Народной Республики (ДНР).
По словам собеседника агентства, причиной попадания HIMARS, предварительно, стало активное использование прибывшими военнослужащими мобильных телефонов.
С помощью разведывательного комплекса ECHELON противник выявил активность сотовой связи и местоположение абонентов, пояснил источник.
Напомним, ранее появились сообщения об ударе украинских военных по месту размещения солдат российской армии в Макеевке.
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Российский десантники ведут наступление в Артёмовске в Донецкой Народной Республике. Им поставлена задача уничтожить и разгромить оборону ВСУ на опорных пунктах.