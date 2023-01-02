Политолог Сергей Марков объяснил, почему трагедия в Макеевке, где погибли российские мобилизованные, является результатом разгильдяйства.
Марков отметил, что 2023 год начался в России с трагедии, так как в первую минуту после того, как пробили куранты, ВСУ нанесли из HIMARS удары по базе российских войск в Макеевке.
Он объяснил, что помещение не имело защиты, а рядом располагались склад боекомплекта и военная техника. Политолог назвал это "огромным разгильдяйством".
Марков рассказал, что ракетную систему США навела американская разведка.
Политический эксперт уверен, что для победы Россия должна превратиться в единый военный лагерь.
Ранее МО РФ сообщило, что в результате удара ВСУ по Макеевке погибли 63 российских военных.
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Российский десантники ведут наступление в Артёмовске в Донецкой Народной Республике. Им поставлена задача уничтожить и разгромить оборону ВСУ на опорных пунктах.