Марков о гибели мобилизованных в Макеевке: рядом был склад боекомплекта

Политолог Сергей Марков объяснил, почему трагедия в Макеевке, где погибли российские мобилизованные, является результатом разгильдяйства.

Марков отметил, что 2023 год начался в России с трагедии, так как в первую минуту после того, как пробили куранты, ВСУ нанесли из HIMARS удары по базе российских войск в Макеевке.

Он объяснил, что помещение не имело защиты, а рядом располагались склад боекомплекта и военная техника. Политолог назвал это "огромным разгильдяйством".

Марков рассказал, что ракетную систему США навела американская разведка.

Политический эксперт уверен, что для победы Россия должна превратиться в единый военный лагерь.

Ранее МО РФ сообщило, что в результате удара ВСУ по Макеевке погибли 63 российских военных.