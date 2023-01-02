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Жительница Макеевки рассказала об ударе по ПТУ: "Всё небо было красным"

Силовые структуры

Жительница Макеевки рассказала в беседе с корреспондентом URA.RU о прилёте по ПТУ выпущенных украинской армией ракет РСЗО HIMARS, в результате которого погибли 63 российских военнослужащих. В здании находился пункт временной дислокации мобилизованных.

По словам женщины, сначала были слышны три громких выстрела, потом всё стихло, а затем начались прилёты.

Очевидец заявила, что о прямом попадании в 19-е училище стало известно позже.

На вопрос о том, знала ли она, что там находилось какое-то подразделение, девушка ответила утвердительно.

Напомним, ВСУ нанесли в новогоднюю ночь удар по пункту временной дислокации российских мобилизованных в Макеевке шестью ракетами РСЗО HIMARS. В Минобороны заявили, что две ракеты были сбиты ПВО.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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