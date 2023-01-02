Жительница Макеевки рассказала в беседе с корреспондентом URA.RU о прилёте по ПТУ выпущенных украинской армией ракет РСЗО HIMARS, в результате которого погибли 63 российских военнослужащих. В здании находился пункт временной дислокации мобилизованных.
По словам женщины, сначала были слышны три громких выстрела, потом всё стихло, а затем начались прилёты.
Очевидец заявила, что о прямом попадании в 19-е училище стало известно позже.
На вопрос о том, знала ли она, что там находилось какое-то подразделение, девушка ответила утвердительно.
Напомним, ВСУ нанесли в новогоднюю ночь удар по пункту временной дислокации российских мобилизованных в Макеевке шестью ракетами РСЗО HIMARS. В Минобороны заявили, что две ракеты были сбиты ПВО.
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