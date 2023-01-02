Генерал Гурулёв рассказал, как РФ ответит на атаку ВСУ по Макеевке: продолжение ударов

Депутат Госдумы РФ, генерал Андрей Гурулёв высказался по трагедии в Макеевке, где погибли более 60 мобилизованных российских военных. По его мнению, самым адекватным ответом на атаку ВСУ должно стать продолжение планомерных ударов по военной инфраструктуре Украины.

Не бывает так во время военных действий, что сразу следует какой-то ответ, заметил он.

Нужно просто продолжать уничтожать "Хаймарсы", и всё, добавил генерал.

Депутат также пока призвал не искать виноватых в случившемся, отметив, что будет проведено расследование, будут сделаны выводы, а виновные — объявлены.

Пока называть виновных среди должностных лиц РФ и ДНР точно было бы крайне неуместно, заключил генерал.