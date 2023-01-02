Экс-представитель НАТО в России: "За Украиной вспыхнут Тайвань, Корея, Косово и Израиль"

Третья мировая уже началась на Украине, но безответственная политика Джо Байдена может спровоцировать ещё несколько военных конфликтов.

Об этом сообщил морской офицер США в отставке, бывший представитель НАТО в России Гарри Табах.

"В прошлом году началась Третья мировая война, которая продолжается, и конца её не видно. Сегодня этот Новый год встречает не только Украина в такой ситуации. Очень нервничают на Тайване. Потому что китайские самолёты уже залетают в их пространство, и окружены китайскими кораблями, и Китай — похоже на то, что было в январе прошлого года на границе с Украиной", — в своём видеоблоге сказал эксперт.

По его словам, в Южной Корее тоже нервничают и недовольны тем, что происходит в мире, поскольку беспилотники КНДР залетают на её территорию.

Косово и Сербия тоже в напряжении, заметил аналитик.

"Всё происходит, потому что в Белом доме сидит слабый коррумпированный лидер. И за это расплачивается пока только Украина. А там может быть и Тайвань, и Корея, и Косово, и так далее. И Израиль", — подытожил Табах.