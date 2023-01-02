Украинской диаспоры в ЕС нет, это обычная имитация.
Об этом заявил аналитик и автор YouTube-канала "Перспектива", блогер из Литвы Айнис Петкус.
По его словам, диаспора держится на основах: традиции, ценности, ритуалы и язык. Ничего этого у украинцев в Европе, как "искусственного создания", нет.
"Они себя идентифицируют только на лжепонятиях. У них нет самоидентификации ни на аристократическом, ни на олигархическом уровнях. Сворованные деньги, пустые "понты" — украинский народ не знает, кто он", — в интервью изданию "Украина.ру" сказал блогер.
У украинцев внутри — русский стержень, на этом языке они говорят, а если вернутся обратно на территорию, переформатированную Россией, то строить будущее детей станут на основах и правилах русской культуры, убеждён Петкус.
Он отметил, что в Литве или Польше им всё чуждо, там украинцы не смогут жить.
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