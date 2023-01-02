Репортёр ВГТРК Александр Сладков рассказал о выводах, которые были сделаны в результате гибели мобилизованных в Макеевке.
Он отметил, что военное ведомство РФ оперативно отреагировало на трагедию, так как "не заметить" было невозможно. В работу быстро включились представители следственных органов.
"Это самая быстрая реакция на потери за последние годы", — объяснил Сладков.
Военкор рассказал, кому в первую очередь пытались предъявить претензии за случившееся.
"В поиске виноватого добровольные эксперты быстро упёрлись в начальника местного гарнизона, это произошло формально, начальник принимал личный состав, который направлял в ДНР совсем не он и не по своим должностным планам", — написал военный журналист в своём микроблоге.
Он подчеркнул, что на СВО уже научились предотвращать взрывы ГСМ и боеприпасов
"Смею надеяться, что научимся сохранять и людей", — выразил своё мнение военный эксперт, отметив, что потери, возможно, станут катализатором заметных кадровых перестановок.
Ранее командир батальона "Восток" Александр Ходаковский призвал вернуть расстрел после гибели российских мобилизованных в Макеевке.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Российский десантники ведут наступление в Артёмовске в Донецкой Народной Республике. Им поставлена задача уничтожить и разгромить оборону ВСУ на опорных пунктах.