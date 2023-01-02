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Сладков о поисках виновных в гибели мобилизованных в Макеевке: быстро упёрлись в начальника гарнизона

Силовые структуры

Репортёр ВГТРК Александр Сладков рассказал о выводах, которые были сделаны в результате гибели мобилизованных в Макеевке.

Сладков о поисках виновных в гибели мобилизованных в Макеевке: быстро упёрлись в начальника гарнизона

Он отметил, что военное ведомство РФ оперативно отреагировало на трагедию, так как "не заметить" было невозможно. В работу быстро включились представители следственных органов.

"Это самая быстрая реакция на потери за последние годы", — объяснил Сладков.

Военкор рассказал, кому в первую очередь пытались предъявить претензии за случившееся.

"В поиске виноватого добровольные эксперты быстро упёрлись в начальника местного гарнизона, это произошло формально, начальник принимал личный состав, который направлял в ДНР совсем не он и не по своим должностным планам", — написал военный журналист в своём микроблоге.

Он подчеркнул, что на СВО уже научились предотвращать взрывы ГСМ и боеприпасов

"Смею надеяться, что научимся сохранять и людей", — выразил своё мнение военный эксперт, отметив, что потери, возможно, станут катализатором заметных кадровых перестановок.

Ранее командир батальона "Восток" Александр Ходаковский призвал вернуть расстрел после гибели российских мобилизованных в Макеевке.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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