Сладков о поисках виновных в гибели мобилизованных в Макеевке: быстро упёрлись в начальника гарнизона

Репортёр ВГТРК Александр Сладков рассказал о выводах, которые были сделаны в результате гибели мобилизованных в Макеевке.

Он отметил, что военное ведомство РФ оперативно отреагировало на трагедию, так как "не заметить" было невозможно. В работу быстро включились представители следственных органов.

"Это самая быстрая реакция на потери за последние годы", — объяснил Сладков.

Военкор рассказал, кому в первую очередь пытались предъявить претензии за случившееся.

"В поиске виноватого добровольные эксперты быстро упёрлись в начальника местного гарнизона, это произошло формально, начальник принимал личный состав, который направлял в ДНР совсем не он и не по своим должностным планам", — написал военный журналист в своём микроблоге.

Он подчеркнул, что на СВО уже научились предотвращать взрывы ГСМ и боеприпасов

"Смею надеяться, что научимся сохранять и людей", — выразил своё мнение военный эксперт, отметив, что потери, возможно, станут катализатором заметных кадровых перестановок.

Ранее командир батальона "Восток" Александр Ходаковский призвал вернуть расстрел после гибели российских мобилизованных в Макеевке.