Ходаковский о гибели мобилизованных в Макеевке: Разве мы бы действовали не так?

Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский призвал вернуть расстрел после гибели российских мобилизованных в Макеевке.

Ходаковский признался, что после трагедии в Макеевке его захлëстывает бессилие "перед нами самими".

"Мы знали, что пункты нашей постоянной дислокации в списках на поражение, и принимали все меры, чтобы максимально минимизировать нахождение там людей. Ну это же очевидно, что будут бить по скоплениям, — разве мы бы действовали не так?" — написал бывший командир донецкой "Альфы" в своëм микроблоге.

Он отметил, что необходимо сделать всë, чтобы подобного больше не повторялось.

Военачальник отметил, что люди, ответственные за размещение мобилизованных, принимали решение в спокойной обстановке в глубоком тылу.

"В условиях наращивания ресурса вблизи линии фронта — то есть, в зоне поражения, — под угрозой оказывается не одно макеевское ПТУ. Мы знаем, что есть ещё известные противнику объекты с повышенной концентрацией личного состава", — объяснил Ходаковский.

Комбат "Востока" подчеркнул, что если реакции военного руководства не последует, это можно расценивать как предательство.