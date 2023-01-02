Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский призвал вернуть расстрел после гибели российских мобилизованных в Макеевке.
Ходаковский признался, что после трагедии в Макеевке его захлëстывает бессилие "перед нами самими".
"Мы знали, что пункты нашей постоянной дислокации в списках на поражение, и принимали все меры, чтобы максимально минимизировать нахождение там людей. Ну это же очевидно, что будут бить по скоплениям, — разве мы бы действовали не так?" — написал бывший командир донецкой "Альфы" в своëм микроблоге.
Он отметил, что необходимо сделать всë, чтобы подобного больше не повторялось.
Военачальник отметил, что люди, ответственные за размещение мобилизованных, принимали решение в спокойной обстановке в глубоком тылу.
"В условиях наращивания ресурса вблизи линии фронта — то есть, в зоне поражения, — под угрозой оказывается не одно макеевское ПТУ. Мы знаем, что есть ещё известные противнику объекты с повышенной концентрацией личного состава", — объяснил Ходаковский.
Комбат "Востока" подчеркнул, что если реакции военного руководства не последует, это можно расценивать как предательство.
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