ВС РФ ночью нанесли удары по объектам ВСУ в Дружковке, Краматорске и Яковлевке

В ночь на 3 января были нанесены мощные удары по объектам вооружённых сил Украины (ВСУ) в Дружковке, Краматорске и Яковлевке на оккупированной части Донецкой Народной Республики (ДНР). Сообщения об этом появились в соцсетях.

После прилёта в Дружковке начался сильный пожар. Экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник написал в Telegram-канале, что горит ледовая арена "Альтаир", где украинские боевики организовали свой опорный пункт и склад боекомплекта.

В местных пабликах сообщается о многочисленных убитых боевиках, однако официальные спикеры пока молчат.

"Думаю, что здесь нет никакой связи с прилётом по Макеевке и беснованием укровояк. Просто совпало", — заметил политик.

Также появились сообщения, что в Дружковке российские ракеты поразили гостиничный комплекс МАН. Момент прилёта по объекту попал в прямой эфир французского телеканала.