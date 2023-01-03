В ночь на 3 января были нанесены мощные удары по объектам вооружённых сил Украины (ВСУ) в Дружковке, Краматорске и Яковлевке на оккупированной части Донецкой Народной Республики (ДНР). Сообщения об этом появились в соцсетях.
После прилёта в Дружковке начался сильный пожар. Экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник написал в Telegram-канале, что горит ледовая арена "Альтаир", где украинские боевики организовали свой опорный пункт и склад боекомплекта.
В местных пабликах сообщается о многочисленных убитых боевиках, однако официальные спикеры пока молчат.
"Думаю, что здесь нет никакой связи с прилётом по Макеевке и беснованием укровояк. Просто совпало", — заметил политик.
Также появились сообщения, что в Дружковке российские ракеты поразили гостиничный комплекс МАН. Момент прилёта по объекту попал в прямой эфир французского телеканала.
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Российское общество должно увидеть, как будет наказан тыловик, допустивший в Макеевке компактное расквартирование большой группы солдат российских ВС.