Картаполов: увеличение срока службы в армии нужно обсуждать после спецоперации

Вопрос, связанный с увеличением срока срочной службы в армии, необходимо обсуждать после завершения спецоперации, следует из заявления руководителя комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова.

В эфире радиостанции "Комсомольская правда" он отметил, что сейчас бессмысленно организовывать такие дискуссии.

"Во-первых, потому что у нас определён способ комплектования. Второе — мы ведём спецоперацию, в рамках которой уже проведена частичная мобилизация", — указал парламентарий.

По его словам, глубокая перестройка ВС РФ начнётся после окончания СВО. Она будет осуществляться, исходя из тех задач, которые предстоит решать российской армии в будущем, считает депутат.

Ранее Картаполов сообщал, что в 2023 году призывной возраст в России могут увеличить с 18 до 21 года, однако для этого нужно внести изменения в законодательство страны.