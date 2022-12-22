Картаполов: в 2023 году призывной возраст могут увеличить с 18 до 21 года

Руководитель комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов заявил, что увеличение возраста призыва граждан с 18 лет до 21 года может быть осуществлено в 2023 году, однако для этого необходимо внести изменения в российское законодательство.

"Это в любом случае может быть реализовано только через законы, надо вносить изменения в законодательство, мы готовы к этой работе. Что касается сроков, я думаю, что в течение следующего года все вполне может быть реализовано", — приводит его слова ТАСС.

Ранее военно-политический эксперт Алексей Подберёзкин в беседе с Pravda. Ru высказался о необходимости увеличить призывной возраст с 18 до 30 лет.