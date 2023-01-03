Аналитики американского института изучения военных конфликтов (ISW) опубликовали очередную сводку боевых действий на Украине. Эксперты вынуждены признать, что за последние несколько дней российские войска улучшили тактические позиции к северо-западу от Сватово.
В это время украинская армия проводит разведку позиций ВС РФ в районе населённого пункта Кисловка.
"И украинские, и российские войска провели тактическую паузу на Новый год, но, вероятно, возобновили боевые действия примерно 2 января", — отмечается в материале ISW.
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