Осташко: ВС РФ ударили в Дружковке по площадке для разгрузки военных эшелонов с "Хаймарсами"

Сегодня ночью был поражен ракетным ударом российских военных объект вооружённых сил Украины (ВСУ) в Дружковке на оккупированной территории Донецкой Народной Республики (ДНР). В украинских соцсетях сообщили, что в населённом пункте больше нет ледовой арены.

Однако на самом деле в Дружковке больше нет площадки для разгрузки воинских эшелонов, считают военные эксперты. Их мнение публикует журналист Руслан Осташко в своём Telegram-канале.

Аналитики утверждают, что в момент удара по ж/д станции на ней происходила разгрузка эшелона с двумя пусковыми установками РСЗО HIMARS, четырьмя чешскими самоходными установками Vampire и боеприпасами к ним.

На этом же эшелоне прибыли украинские мобилизованные, которых перебрасывали на доукомплектование остатков подразделений ВСУ под Артёмовском.

По данным экспертов, потери противника могут составить до 100 человек.

А ледовая арена могла пострадать из-за детонации ракет к РСЗО украинской армии, заключили они.