На Кубани опровергли информацию о массовом призыве на военные сборы

В оперативном штабе Краснодарского края опровергли распространяемую в соцсетях информацию о массовом призыве сотрудников предприятий на военные сборы.

Автор ложного поста сообщил, что он и его коллеги якобы получили письма из военкомата с требованием явиться на сборы. Однако в оперштабе назвали эти данные фейковыми. Кроме того, отмечается, что в поддельном письме допущено много грубых ошибок.

"Это не бланк военного комиссариата Краснодарского края", — заявили в оперативном штабе.

Представители оперштаба также добавили, что военкоматы Краснодарского края не направляют письма напрямую на предприятия региона.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов предложил обсудить вопрос, связанный с увеличением срока срочной службы в армии, после завершения российской спецоперации.