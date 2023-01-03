В оперативном штабе Краснодарского края опровергли распространяемую в соцсетях информацию о массовом призыве сотрудников предприятий на военные сборы.
Автор ложного поста сообщил, что он и его коллеги якобы получили письма из военкомата с требованием явиться на сборы. Однако в оперштабе назвали эти данные фейковыми. Кроме того, отмечается, что в поддельном письме допущено много грубых ошибок.
"Это не бланк военного комиссариата Краснодарского края", — заявили в оперативном штабе.
Представители оперштаба также добавили, что военкоматы Краснодарского края не направляют письма напрямую на предприятия региона.
Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов предложил обсудить вопрос, связанный с увеличением срока срочной службы в армии, после завершения российской спецоперации.
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