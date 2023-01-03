Момент удара по гостинице с иностранными военными советниками в Киеве попал на видео

Момент удара по гостинице Alfavito с иностранными военными специалистами в Киеве попал на видео.

Удар нанесён по Печерскому району столицы Украины. Кадры момента этого удара по отелю 31 декабря продемонстрировало издание "Русская Весна".

Ранее уже сообщалось, что в киевской гостинице находились иностранные военные советники. Подчёркивается, что ракетным ударом частично разрушено здание.

Напомним, недавно в Киеве после ночных атак были повреждены объекты энергетической инфраструктуры.