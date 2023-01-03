Союзные силы ВС РФ и НМ ДНР продолжают активные боевые действия в зоне СВО на Украине, уничтожая противника по всей линии фронта Донбасса. Военные корреспонденты проинформировали об успехе армии России.
2 января в Артёмовске (Бахмуте) уничтожен бандеровец Олег Юрченко. Он был известен как организатор всеукраинской военно-патриотической игры "Соколы-Джура". В рамках неё детям демонстрировались нацистские взгляды и прививалась ненависть к русскому народу и России.
Ранее музыкант Святослав Вакарчук заявил, что спасти Украину может только полная победа над Россией.
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Журналисты съёмочной группы французского телеканала случайно стали свидетелями поражения российскими ракетами объектов ВСУ.