В Артёмовске ВС РФ ликвидирован организатор игры "Соколы-Джура" Олег Юрченко

Союзные силы ВС РФ и НМ ДНР продолжают активные боевые действия в зоне СВО на Украине, уничтожая противника по всей линии фронта Донбасса. Военные корреспонденты проинформировали об успехе армии России.

Олег Юрченко

2 января в Артёмовске (Бахмуте) уничтожен бандеровец Олег Юрченко. Он был известен как организатор всеукраинской военно-патриотической игры "Соколы-Джура". В рамках неё детям демонстрировались нацистские взгляды и прививалась ненависть к русскому народу и России.

Ранее музыкант Святослав Вакарчук заявил, что спасти Украину может только полная победа над Россией.