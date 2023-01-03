Музыкант Вакарчук заявил, что спасти Украину может только полная победа над Россией

Жителей Западной Украины с детства приучали к мысли о том, что военное противостояние с Россией неизбежно. Об этом в интервью киевской журналистке Наталье Мосейчук заявил музыкант Святослав Вакарчук, сообщает корреспондент "ПолитНавигатора".

Он полагает, что Украина будет спасена только при полной победой над РФ, даже если придётся задействовать на линии фронта будущее поколение.

"Если мы не выиграем, мы не выживем. Это в…* должна иметь только победный конец, чтобы Украина потом смогла дальше существовать", — сказал Вакарчук.

Он признался, что не хотел бы участия детей в военных действиях с Россией. Музыкант подчеркнул, что поражение Украины просто невозможно.

* По требованию Роскомнадзора средства массовой информации не должны употреблять отдельные слова при обозначении специальной военной операции России на Украине