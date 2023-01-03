Минобороны: ВСУ выявили пункт размещения бойцов ВС РФ в Макеевке из-за использования ими телефонов

Ранее сообщалось, что ВСУ смогли нанести удар по пункту размещения военных ВС РФ в Макеевке из-за использования бойцами мобильных телефонов. Данную информацию подтвердили и в Министерстве обороны.

Первый замначальника главного военно-политического управления ВС РФ генерал-лейтенант Сергей Севрюков доложил, что, вопреки запретам, бойцы армии России пользовались сотовой связью.

"Основной причиной произошедшего в Макеевке стало использование личным составом телефонов в зоне досягаемости средств поражения противника. Данный фактор позволил противнику запеленговать и определить координаты расположения военнослужащих для нанесения ракетного удара", — передают слова эксперта РИА Новости.