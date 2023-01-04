В ближайшие годы над Украиной создать "железный купол" на примере Израиля невозможно физически из-за протяжённости границ, заявил спикер командования Воздушных сил Вооружённых сил страны Юрий Игнат.
По его словам, для этого у ВСУ должно быть огромное количество техники.
"Ближайшие годы мы не создадим никакого "купола" над всей территорией Украины — это невозможно физически, потому что систем ПВО поставить по такой протяженности наших границ и перекрыть стратегически важные объекты в середине страны просто невозможно. Это должно быть огромное количество техники", — цитирует спикера "Русская Весна".
Игнат подчеркнул, что обеспечение ВСУ техникой для "купола" стоит огромных денег, которых у Украины просто нет. Кроме того, необходимы внушительные человеческие ресурсы.
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