ВС ВСУ: в ближайшие годы Украина не создаст никакого "Железного купола" как в Израиле

В ближайшие годы над Украиной создать "железный купол" на примере Израиля невозможно физически из-за протяжённости границ, заявил спикер командования Воздушных сил Вооружённых сил страны Юрий Игнат.

По его словам, для этого у ВСУ должно быть огромное количество техники.

"Ближайшие годы мы не создадим никакого "купола" над всей территорией Украины — это невозможно физически, потому что систем ПВО поставить по такой протяженности наших границ и перекрыть стратегически важные объекты в середине страны просто невозможно. Это должно быть огромное количество техники", — цитирует спикера "Русская Весна".

Игнат подчеркнул, что обеспечение ВСУ техникой для "купола" стоит огромных денег, которых у Украины просто нет. Кроме того, необходимы внушительные человеческие ресурсы.