Спикер ВСУ Игнат: военные России запускают дроны на Киев по руслу Днепра, делая их "невидимыми"

Во время атак дронами-камикадзе российские военные запускают их по руслу Днепра на Киев, делая невидимыми для радиолокационных станций. Об этом заявил спикер командования Воздушных сил вооружённых сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат.

Он также напомнил, что во время последних атак были уничтожены все 45 и 39 беспилотников.

По его словам, некоторые были сбиты истребителями, а основная часть — на подступах к Киеву системами ПВО.

На вопрос, почему дроны не сбивают во время движения вдоль Днепра, Игнат ответил, что они становятся менее видимыми радиолокационно, чем ближе прижимаются к земле.

"Хочешь жить — прижимаешься ниже. Радиолокационная антенна, выявляющая цель, не будет её видеть, если цель летит ниже уровня антенны", — объяснил представитель украинского минобороны.