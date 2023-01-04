Украинские боевики обстреляли из минометов сослуживцев, которые приняли решение сдаться в плен, рассказал сложивший оружие боец 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Виталий Лищук.
Ранее неоднократно появлялась информация, что украинское командование удерживает солдат на передовой только с помощью заградотрядов.
По словам Лищука, когда подразделение оставило свои позиции под конвоем российских солдат, с украинской стороны полетели мины. Несколько пленных было ранено, но всем сразу оказали необходимую первую помощь и отправили в госпиталь. Военнослужащий ВСУ уверен, что бывшие сослуживцы стремились их уничтожить.
Он также рассказал, что в Великобритании проходил подготовку к городским боям под руководством канадских инструкторов.
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