Российские военные в Донбассе продолжают проводить спецоперацию. За минувшие сутки на Южно-Донецком направлении в районе населённого пункта Дорожнянка украинские боевики попытались перейти в атаку, однако им это не удалось.
"Все контратаки отражены, противник отброшен на исходные позиции", — сообщили в ходе брифинга в Министерстве обороны России.
Также в ведомстве проинформировали о том, что Донецком направлении украинские националисты потеряли свыше 100 человек личного состава, один танк, четыре боевые бронемашины и пять автомобилей.
Ранее сообщалось, что ВС России уничтожили шесть украинских диверсионно-разведывательных групп в ДНР и Запорожской области.
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