МО: подразделения ВС РФ успешно отразили контратаку ВСУ на Дорожнянку в ДНР

Российские военные в Донбассе продолжают проводить спецоперацию. За минувшие сутки на Южно-Донецком направлении в районе населённого пункта Дорожнянка украинские боевики попытались перейти в атаку, однако им это не удалось.

"Все контратаки отражены, противник отброшен на исходные позиции", — сообщили в ходе брифинга в Министерстве обороны России.

Также в ведомстве проинформировали о том, что Донецком направлении украинские националисты потеряли свыше 100 человек личного состава, один танк, четыре боевые бронемашины и пять автомобилей.

Ранее сообщалось, что ВС России уничтожили шесть украинских диверсионно-разведывательных групп в ДНР и Запорожской области.