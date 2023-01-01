МО: ВС России уничтожили шесть украинских диверсионно-разведывательных групп в ДНР и Запорожской области

Официальные представители Минобороны РФ сообщили, что Вооружённые силы Российской Федерации ликвидировали украинских диверсантов в Донецкой Народной Республике и Запорожской области.

"Уничтожены шесть групп, действовавших в направлении Новоандреевки, Дорожнянки в Запорожской области, Никольского, Нескучного и Новомихайловки в ДНР", — отметили в военном ведомстве.

Ранее в министерстве рассказали о потерях ВСУ на Донецком направлении. По информации МО, Украина потеряла более 110 человек, две боевые машины пехоты.