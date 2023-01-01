Официальные представители Минобороны РФ сообщили, что Вооружённые силы Российской Федерации ликвидировали украинских диверсантов в Донецкой Народной Республике и Запорожской области.
"Уничтожены шесть групп, действовавших в направлении Новоандреевки, Дорожнянки в Запорожской области, Никольского, Нескучного и Новомихайловки в ДНР", — отметили в военном ведомстве.
Ранее в министерстве рассказали о потерях ВСУ на Донецком направлении. По информации МО, Украина потеряла более 110 человек, две боевые машины пехоты.
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