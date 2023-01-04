Эксперт по кибербезопасности: военных в зоне СВО могут вычислять по любым мобильным телефонам

Определить местоположение военнослужащего в зоне специальной военной операции можно по любому включённому мобильному телефону. Об этом рассказал специалист по кибербезопасности Алексей Курочкин в беседе с URA.RU.

Эксперт объяснил, что опасен абсолютно любой телефон, хоть не кнопочный, хоть кнопочный.

С момента появления СМС существует услуга определение местоположения, заметил собеседник издания.

Определить местоположение аппарата можно просто потому что он включён, заключил собеседник издания.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что причиной гибели мобилизованных российских военнослужащих в Макеевке стало массовое использование ими мобильных телефонов вопреки запрету.