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Эксперт по кибербезопасности: военных в зоне СВО могут вычислять по любым мобильным телефонам

Силовые структуры

Определить местоположение военнослужащего в зоне специальной военной операции можно по любому включённому мобильному телефону. Об этом рассказал специалист по кибербезопасности Алексей Курочкин в беседе с URA.RU.

Эксперт объяснил, что опасен абсолютно любой телефон, хоть не кнопочный, хоть кнопочный.

С момента появления СМС существует услуга определение местоположения, заметил собеседник издания.

Определить местоположение аппарата можно просто потому что он включён, заключил собеседник издания.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что причиной гибели мобилизованных российских военнослужащих в Макеевке стало массовое использование ими мобильных телефонов вопреки запрету.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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