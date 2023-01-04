Определить местоположение военнослужащего в зоне специальной военной операции можно по любому включённому мобильному телефону. Об этом рассказал специалист по кибербезопасности Алексей Курочкин в беседе с URA.RU.
Эксперт объяснил, что опасен абсолютно любой телефон, хоть не кнопочный, хоть кнопочный.
С момента появления СМС существует услуга определение местоположения, заметил собеседник издания.
Определить местоположение аппарата можно просто потому что он включён, заключил собеседник издания.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что причиной гибели мобилизованных российских военнослужащих в Макеевке стало массовое использование ими мобильных телефонов вопреки запрету.
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