Бойцы одного из подразделений российской армии накануне ночью сожгли противотанковой управляемой ракетой группу боевиков вооружённых сил Украины (ВСУ), которая пыталась продвинуться на Запорожском направлении.
Видео оказалось в распоряжении проекта wargonzo.
Сообщается, что удалось уничтожить около десяти боевиков.
"Это им за Макеевку", — прокомментировал ситуацию автор видео.
Ранее сегодня жена командующего 2-й гвардейской общевойсковой армией Андрея Колотовкина рассказала, что впервые попросила мужа отомстить за погибших в Макеевке русских солдат.
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Российское общество должно увидеть, как будет наказан тыловик, допустивший в Макеевке компактное расквартирование большой группы солдат российских ВС.