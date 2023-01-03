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Военные России сожгли группу боевиков ВСУ на Запорожском направлении: "Это им за Макеевку"

Силовые структуры

Бойцы одного из подразделений российской армии накануне ночью сожгли противотанковой управляемой ракетой группу боевиков вооружённых сил Украины (ВСУ), которая пыталась продвинуться на Запорожском направлении.

Видео оказалось в распоряжении проекта wargonzo.

Сообщается, что удалось уничтожить около десяти боевиков.

"Это им за Макеевку", — прокомментировал ситуацию автор видео.

Ранее сегодня жена командующего 2-й гвардейской общевойсковой армией Андрея Колотовкина рассказала, что впервые попросила мужа отомстить за погибших в Макеевке русских солдат.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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