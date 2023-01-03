Военные России сожгли группу боевиков ВСУ на Запорожском направлении: "Это им за Макеевку"

Бойцы одного из подразделений российской армии накануне ночью сожгли противотанковой управляемой ракетой группу боевиков вооружённых сил Украины (ВСУ), которая пыталась продвинуться на Запорожском направлении.

Видео оказалось в распоряжении проекта wargonzo.

Сообщается, что удалось уничтожить около десяти боевиков.

"Это им за Макеевку", — прокомментировал ситуацию автор видео.

Ранее сегодня жена командующего 2-й гвардейской общевойсковой армией Андрея Колотовкина рассказала, что впервые попросила мужа отомстить за погибших в Макеевке русских солдат.