Генерал Гурулёв заявил, что войска ВС России тоже пеленгуют телефоны ВС Украины

Минобороны РФ подтвердило информацию о том, что ВСУ смогли нанести удар по пункту размещения военнослужащих российской армии в Макеевке из-за использования мобильных телефонов.

Однако такую тактику применяют не только ВСУ, но и ВС РФ. Депутат Госдумы РФ генерал Андрей Гурулёв привёл в пример удар по опорному пункту противника, который он устроил в здании ледовой арены в Дружковке. Гурулёв отметил, что мобильный телефон является одним из главных средств для выявления скоплений ВС Украины, но есть и другие методы.

"Если нет вышек, есть средства радиоэлектронной борьбы, которые в состоянии вычислять по наличию сотовых телефонов их скопление и местоположение. А уже из электронных карт смотрится место. Можно это делать и с воздуха, если есть специальные самолеты радиоэлектронной борьбы и беспилотники", — сказал депутат в беседе с URA. RU.