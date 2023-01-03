Видео последствий ночного удара по расположению боевиков вооружённых сил Украины (ВСУ) в Дружковке появилось в Сети.
На кадрах, снятых изнутри ледовой арены "Альтаир" самими украинцами, можно заметить много обгорелых матрасов и огромную дыру в крыше.
Ранее сообщалось, что в населённом пункте Дружковка в ДНР произошёл мощный взрыв в ледовой арене "Альтаир". Этот момент попал в прямой эфир французского телеканала.
Официальной информации о количестве погибших военных ВСУ нет и, вероятно, не будет. Однако некоторые называют цифры порядка 100 человек.
Рад экспертов также предположили, что ледовая арена использовалась ВСУ в качестве площадки для разгрузки воинских эшелонов.
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