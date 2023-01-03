В Сети появилось видео изнутри ледовой арены "Альтаир" в Дружковке: обгоревшие матрасы

Видео последствий ночного удара по расположению боевиков вооружённых сил Украины (ВСУ) в Дружковке появилось в Сети.

На кадрах, снятых изнутри ледовой арены "Альтаир" самими украинцами, можно заметить много обгорелых матрасов и огромную дыру в крыше.

Ранее сообщалось, что в населённом пункте Дружковка в ДНР произошёл мощный взрыв в ледовой арене "Альтаир". Этот момент попал в прямой эфир французского телеканала.

Официальной информации о количестве погибших военных ВСУ нет и, вероятно, не будет. Однако некоторые называют цифры порядка 100 человек.

Рад экспертов также предположили, что ледовая арена использовалась ВСУ в качестве площадки для разгрузки воинских эшелонов.