В ГУР Украины Скибицкий заявил, что рой дронов-камикадзе ВС РФ обходит системы ПВО ВСУ

Российские войска умеют прорывать и обходить украинские системы противовоздушной обороны (ПВО). Представитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что ВС РФ могут снова атаковать объекты Украины дронами-камикадзе.

По его утверждению, порядка 660 БПЛА Россия уже использовала, а в планах есть поставка из Ирана на 1750 дронов. Однако на данный момент ни Москва, ни Тегеран не комментируют данный вопрос в рамках проведения спецоперации на Украине.

Скибицкий предположил, какую тактику применяют российские войска, чтобы обойти ПВО ВСУ. Чиновник считает, что эффект массированной атаки роя дронов-камикадзе весьма эффективен, так как малое количество БПЛА не смогут пробить систему противовоздушной обороны и будут уничтожены на подлёте.

Помимо этого, ВС РФ запускают свои БПЛА на разных высотах и в разных направлениях, меняя районы запуска, приводит слова Скибицкого "Военное обозрение".