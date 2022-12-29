Шурыгин: рой дешёвых дронов "Герань-2" похоронит батарею ЗРК Patriot США на Украине

Обещанные Киеву зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot вряд ли изменять ситуацию на Украине, переломить ход спецоперации у ВСУ тоже не получится. У России есть средства борьбы с американскими комплексами, уверен военный эксперт и постоянный член Изборского клуба Владислав Шурыгин.

Он отметил мнение колумниста Пола Иддона, который в материале для Forbes заявил, что для уничтожения Patriot ВС РФ могут эффективно применить дроны-камикадзе "Герань-2". Причём ликвидировать батарею ЗРК получится с лёгкостью. Шурыгин согласен с американским обозревателем.

"Данный комплекс ПВО обладает низкой мобильностью, для его транспортировки и эксплуатации требуется расчёт из 90 солдат и офицеров и такая цель не будет представлять большой проблемы, в том числе и для роя недорогих дронов-камикадзе. "Конечно пощелкаем!" — так Владимир Путин высказался журналистам о поставке новых американских ЗРК на Украину", — написал Шурыгин в своём Telegram-канале.