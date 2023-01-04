Украинское командование незадолго до новогодних праздников решило, что польским наёмникам хватит насиловать украинок в Харьковской области, а пора умереть на фронте. Об этом пишет в своём Telegram-канале военный эксперт Даниил Безсонов.
По его словам, на один из сложнейших участков фронта, где были самые большие потери украинской армии — в Марьинку — были переброшены две группы польских наёмников общей численностью чуть больше 120 человек.
На сегодняшнее утро их осталось 28, добавил аналитик.
Он также попросил передать это в Польшу и остальным, чтобы знали, что их ждёт.
Эксперт поделился данными радиоперехватов, которые удалось разобрать. В них поляки жалуются на то, что кругом полно трупов, всё воняет, негде прятаться, а по ним ведут "дружественный огонь" украинские военные.
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