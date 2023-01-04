Безсонов: польские наёмники в Марьинке потеряли почти сто человек за неделю

Украинское командование незадолго до новогодних праздников решило, что польским наёмникам хватит насиловать украинок в Харьковской области, а пора умереть на фронте. Об этом пишет в своём Telegram-канале военный эксперт Даниил Безсонов.

По его словам, на один из сложнейших участков фронта, где были самые большие потери украинской армии — в Марьинку — были переброшены две группы польских наёмников общей численностью чуть больше 120 человек.

На сегодняшнее утро их осталось 28, добавил аналитик.

Он также попросил передать это в Польшу и остальным, чтобы знали, что их ждёт.

Эксперт поделился данными радиоперехватов, которые удалось разобрать. В них поляки жалуются на то, что кругом полно трупов, всё воняет, негде прятаться, а по ним ведут "дружественный огонь" украинские военные.